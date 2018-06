Rivive il borgo antico: festa, cibo e musica a Sieti, dal 29 giugno

Cibo, musica, folklore e tradizione: a Sieti, dal 29 giugno, rivive il borgo antico. Si comincia con “Albori, il sesto casale”, andando alla riscoperta della zona bassa di Sieti che si sviluppò in epoca rinascimentale. Due giorni (fino al 30 giugno) di riscoperta dei segreti che l’antica “Albori” nasconde e di preludio alla festa di Maria delle Grazie che si festeggia il 2 luglio a Sieti Basso.

La novità del 2018 è la doppia data. “Segeti: borgo medievale” sarà la tappa del 3 e il 4 agosto, in quel di Sieti Alto, l’antica “Segeti”. Sempre in due giorni, il turista potrà apprezzare la frescura e conoscere la storia medievale non solo di Sieti ma anche dell’intera Valle del Picentino, prologo alla festa patronale del SS. Salvatore, il 6 agosto. Particolare risalto avranno anche le antiche leggende legate alle popolazioni picentine con la “Notte dei Carbonari” che si potrarrà fino all'alba. Le leggende saranno accompagnate da ottima cucina locale, concerti e musica popolare, da mostre di antiquariato e artigianato, da sfilate in costumi d’epoca e sketch teatrali.