Festa di Carnevale per bambini in tutti i Toys Center: ecco i dettagli

E' fissato per il prossimo 16 febbraio il “Carnival party”, la speciale festa organizzata dai negozi Toys Center per festeggiare insieme il Carnevale. Un invito aperto a tutti i bambini e alle famiglie per divertirsi insieme con tante iniziative create per loro: sfilate, animazione, dolcetti, caramelle e palloncini. Dress code per la giornata: maschere e trucco.

Il programma



All’interno dei negozi Toys Center, tutto il necessario per dare colore alla festa più allegra dell’anno: una collezione ampia e variegata, completa di accessori, per dar vita ai travestimenti più amati. Costumi per i bambini di ogni età ma anche per gli adulti e un ricco assortimento per creare gli irresistibili abbinamenti genitori-figli: dal magico mondo delle principesse, ai super eroi,

dagli indimenticabili figli dei fiori alle professioni più ambite. E con l’hashtag #trasformaticomevuoi è possibile condividere il proprio look su Instagram per mostrare la “trasformazione” più divertente a tutti gli amici. A colorare la festa anche la speciale promo “Spendi e Riprendi”: fino al primo marzo ogni acquisto di prodotti dedicati al Carnevale viene premiato con un buono pari al 30% del valore della spesa.