Fusilli, castagne, fagioli: menù per i golosi nel weekend

Fusilli caserecci al sugo, zuppa fagioli e castagne, "vrula" e dolci tipici: ecco il menù della festa della castagna, in programma sabato 17 novembre a Bosco, frazione di San Giovanni a Piro.

Il programma

L'evento gastronomico è organizzato dalla Parrocchia San Nicola di Bari, in piazza Santa Rosalia, alle ore 19.30. In caso di pioggia, gli organizzatori accoglieranno i visitatori nelle ex scuole elementari. La serata sarà allietata dall'associazione musicale "Ziraffa" con un repertorio di musica della tradizione cilentana. Durante la serata sarà presente l'associazione AD ARTE, con mercatini di artigianato locale e creazioni realizzate a mano.