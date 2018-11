Festa del cioccolato, tante sorprese per i golosi

E' buona, piace a grandi e piccini e fa bene alla salute. Non c'è goloso in grado di rinunciare al rito del pezzettino di cioccolato a fine pasto o di pomeriggio, per recuperare energie. Il cioccolato in varie forme e colori sarà l'ospite speciale della tre giorni di festa organizzata a Nocera Inferiore, in Piazza Diaz, da venerdì 30 novembre a domenica 2 dicembre. Si comincia alle ore 10.

Il programma

Stand di degustazione con i maestri artigiani. Il cioccolato da degustazione sarà proposto anche con aromi particolari e spezie. Non mancheranno le caratteristiche fontane di cioccolato, pronte a decorare spiedini di frutta e dolci.