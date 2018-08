Festa della cipolla a San Pietro al Tanagro

Il 31 agosto e 1 settembre è in programma a San Pietro al Tanagro la festa della cipolla. Due giorni dedicati ad un prodotto tipico della terra del Vallo di Diano, ortaggio che si inserisce a pieno titolo nel paniere delle prelibatezze nostrane e nella “Dieta Mediterranea”.

La storia

A San Pietro al Tanagro, la cipolla è collegata a due fiere: di San Giuseppe (19 marzo) e di Santa Maria (15 agosto). Nel primo caso, il leit motiv era la vendita delle piantine di cipolla; nel secondo, la piantina era diventata ortaggio, posto in vendita.

Il menú

Soffritto di vitello con cipolle di San Pietro, accompagnato da una fetta di pane casereccio cotto in forno a legna; “patane e cepodde arraganate”; patate e cipolle di San Pietro, tagliate a fette alternandole a strati in una pirofila e completate con origano e pecorino; anelletti di cipolla con panatura di granturco; caciocavallo arrostito con composta di cipolla violet e aglianico con panino fatto cotto in forno a legna; zeppola calda; pizza cotta nel forno a legna, farcita con cipolla violet di San Pietro al Tanagro; gelato di "pane" accompagnato da marmellata di cipolla violet.