Festa dei colori a Pontecagnano: ecco il programma

Mago, trampoliere, truccabimbi, spettacolo di bolle: è tutto pronto per la festa dei colori a Pontecagnano Faiano, organizzata dal rione Podestà, domenica 8 settembre

Il programma

Si comincia alle ore 18 con il raduno dei bambini. Alle 18.30 saranno benedetti gli zaini per l'inizio imminente dell'anno scolastico. La festa dei colori comincerà alle ore 19 con l'animazione per i bambini, a cura di Fiorenzo Coppola "Istinto latino". Alle ore 19.30 tocca a "La ciurma", cover di Cristina D'Avena. La festa si svolgerà in piazza Sabbato con 4 angoli dei giardini e 4 artisti. Parte del ricavato sarà donato in beneficenza.

Info utili

L'unico costo da sostenere riguarda l'acquisto delle bustine dei colori: 3 bustine 5 euro oppure il cannone (10 euro) con 2 bustine gratis. Le sostanze dei colori sono antiallergiche.