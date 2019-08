Festa del Lambiccato Dop a Castel San Lorenzo: al via l'iniziativa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Divertimento all’aria aperta e ottima cucina tipica. Al via questa sera l’edizione 2019 della Festa del Lambiccato Dop a Castel San Lorenzo, organizzato dall’associazione “Chiara Morra”. La kermesse, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Castel San Lorenzo e del Parco nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano, si terrà dal 3 al 7 agosto all’interno dell’area picnic dell’azienda vitivinicola “Chiara Morra”, in località Giuprino tra i comuni di Castel San Lorenzo e Felitto. Cinque giornate, in un ambiente familiare, animate da musica e spettacoli. Previa prenotazione, sarà possibile degustare i prodotti tipici anche a pranzo.

Il ricco menu prevede, oltre all’antipasto con prosciutto, capocollo, formaggio e verdurine, anche: cavatielli al sugo con ricotta salata, fusilli con melanzane, spezzatino di chinghiale al vino rosso, salsiccia alla griglia con patatine, trota alla brace con insalata, arrosto di vitello con contorno a scelta tra insalata e patatine, cicoria cu lu muzzucu e bruschetta. E ancora, frutta a cubettoni, dolci vari, granita al mosto cotto, sangria e vino a volontà. Prodotto principe della kermesse enogastronomica sarà il Lambiccato di Castel San Lorenzo Dop. Per l’edizione 2019 l’associazione si è impegnata nel promuovere la campagna di sensibilizzazione Plastic Free.

Le serate saranno animate da spettacoli e musica dal vivo. Il 3 agosto spazio agli appassionati del liscio, mentre il 4 serata brasiliana con Ciocco Latino. Il 5 agosto divertimento e tante risate con i concorrenti allo sbaraglio della “Corrida”, mentre il 6 agosto di scena la danza con il musical Grease dell’Accademy of Dance di Maddalena Lembo. A chiudere la cinque giorni sarà il gruppo folkloristico “I Valcalore”.

L’appuntamento tra fiumi di vino e altre gustose tipicità è dal 3 al 7 agosto. Per contatti: pagina Facebook “Azienda agricola vitivinicola Chiara Morra”.