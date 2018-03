Festa del Pescato di Paranza 2018





La Festa del Pescato di Paranza,organizzata nella location del film di Benvenuti al Sud, con la collaborazione della Proloco Camogli, delle Associazioni pescatori di Castellabate e con il patrocinio della Regione Campania,il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano,La Provincia di Salerno ,Ente Provinciale per il Turisno, ed il Comune di Castellabate, si terrà dal 1 al 3 giugno 2018. La kermesse gastronomica si svolgerà nel piazzale di “Campo dei Rocchi”, tra le frazioni di Santa Maria e Lago. Mercatini gastronomici, laboratori artigianali, spettacoli musicali,Luna Park per i bambini, animeranno la tre giorni in riva al mare Bandiera Blu del Cilento. Oltre alla tradizionale e rinomata “frittura di paranza”. La grande novità’ di quest’anno e’ la collaborazione con la Pro loco Camogli di Genova, grazie al gemellaggio stipulato a Maggio 2016,avremo il supporto dello Staff e della loro padella gigante di 4 m di diametro,che servira’ per friggere 20 quintali di pesce che serviremo nelle tre serate.Ormai la festa consolidata nel panorama locale e non solo, vuole rappresentare uno strumento di promozione turistica del territorio ,soprattutto l’evento nasce per promuovere ed incentivare la pesca,che e’ il settore principale dell’economia locale. Sarà, infatti, esclusivamente la flotta peschereccia locale a fornire il freschissimo pesce che serviremo nel corso dei tre giorni.

Programma Campania Festival

Il Venerdi 1° Giugno 2018 (categ. Junior e Ragazzi) e il Sabato 2° Giugno 2018 (Categ. Giovani/Cantautori e Gruppi) andrà in scena a Castellabate durante la Sagra del Pescato di Paranza il 12° Campania Festival (Concorso Nazionale Canoro) con la Direzione Artistica del dottor Bruno Carbone. Il concorso vanta i miglior talenti emergenti italiani divisi per categoria e prevede ospiti di rilevanza nazionale che saranno presenti nel corso delle due serate. Il format sarà ripreso e teletrasmesso dall’emittente Canale Seitv e in streming tv e su fb sullo stesso canale televisivo. Importanti premi per gli artisti in gara nella kermesse canora definita dalla critica come una delle migliori del nostro sud Italia.



Domenica 3 Giugno serata interamente dedicata ai balli, ospiti della serata: la coreografa Anna Di Capua di “Passettini Italia” con i maestri di passettini e Pakito Ametrano della “Pakitos club” con Zumba e balli caraibici. Direzione artistica Antonio Ceccola