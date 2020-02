Festa di Carnevale al Foyer Cafè di via Laspro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Martedì 25 febbraio dalle ore 21 vi invitiamo presso il Foye Cafè, all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro, per la festa di Carnevale 2020 organizzata dalla Rete dei Giovani per Salerno! Musica e balli garantiti e, come da nostra tradizione, durante la serata si farà anche la sfilata delle maschere tra le quali sarà premiata la più bella dallo staff del Foyer!!!

Ingresso libero e possibilità di un drink e/o di una degustazione salata o dolce. Ambiente climatizzato.

Possibilità di servizio navetta andata/ritorno organizzato dalla Rete dei Giovani per Salerno prenotando al 347 1981531 – 328 8422929

Per maggiori info sulla serata: 328 5327134 contatto@giovanisalerno.it