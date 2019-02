Festa della donna: cena spettacolo "Femmena" con Amnesty International

L'Eco Bistrot, in occasione dell'8 marzo, la Giornata Internazionale delle Donne, organizzerà alle ore 21 una cena musicale accompagnata dalla voce di Mariangela Baldoni e le storie al femminile della tradizione napoletana. Sarà presente il Gruppo Amnesty International di Salerno per raccontare le attività che l'associazione svolge nel mondo, le campagne che promuove in difesa dei diritti umani e in particolare le iniziative che svolge sul territorio salernitano.

La scheda

Mariangela Baldoni è una cantante napoletana, diplomata al Conservatorio di Salerno e specializzata in Musicoterapia al Conservatorio di Ferrara. Ha debuttato come cantante lirica al Teatro Pergolesi di Jesi, nel ruolo di Donna Elvira, si è specializzata con il Maestro Florio in repertorio barocco. Da alcuni anni si occupa della riscoperta del patrimonio musicale partenopeo, valorizzando canti poco eseguiti che vanno dal 1200 ai giorni nostri. Insieme a Lucia Franco, guida regionale, ha fondato Napoli tour in-canto, propone itinerari e percorsi insoliti, uniti alla riscoperta del patrimonio ricchissimo della tradizione musicale napoletana. L'8 marzo, Baldoni proporrà un viaggio attraverso le storie e i racconti di alcune donne, attraverso la canzone napoletana. In questo viaggio sarà accompagnata da José Vicente, compositore e chitarrista brasiliano, originario della città di “Dois Córregos/São Paulo”. Vicente ha partecipato a spettacoli, recital, festival, eventi e registrazioni di video musicali. Ha lavorato in Giappone nel gennaio del 2018, nelle città di Tokyo, Kyoto e Osaka, dove ha presentato due spettacoli: “Panorama (solo)” e il duo di chitarra con il giapponese Tatsuro Murakami. Ora vive ad Aversa dove insegna e suona in varie formazioni.



Il menù e info utili

Cena a menù fisso, costo 16 euro a persona. Comprenderà antipasto, un primo piatto, vino o birra. Il coperto e il servizio sono inclusi. Parte del ricavato andrà a sostegno delle attività del gruppo locale di Amnesty International. Prenotazioni al numero telefonico 089 7013 688 oppure gr302@amnesty.it