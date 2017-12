Il fagiolo "tondino bianco" trionfa ad Auletta: grande festa il 30 dicembre

Il fagiolo "tondino bianco" trionfa ad Auletta, in una serata di degustazioni e show cooking in programma sabato 30 dicembre. Saranno i coltivatori di fagiolo locale a proporre i piatti della tradizione che finiranno in un intenso e piacevole percorso degustativo, arricchito da uno show cooking condotto dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti. A fare da cornice all'evento sarà l’affascinante Complesso Monumentale dello Jesus, di recente tornato alla collettività grazie al lavoro di ristrutturazione della Fondazione MIdA, che oggi la gestisce con la collaborazione della Pro Loco cittadina.

Il percorso degustativo

“Tondino Bianco” con peperoni cruschi ed olio extravergine di oliva novello delle Colline del Tanagro, zuppa il “Tondino Bianco” ed il carciofo bianco del Tanagro, “Tondino Bianco” e cotica, “Tondino Bianco” e broccoli, dolci tipici natalizi. In abbinamento i vini e le birre artigianali firmate Santacosta (Don Andrea e D’a), Amaro Don Carlo e Fragolino Mellis

Il programma



La festa sarà preceduta da altri momenti di spensieratezza dedicati a grandi e piccini, in programma nelle prossime ore. Il 28 dicembre, alle ore 19, serata a cura di Terra Nostra con proiezione film e tombolata; il 29 dicembre, alle ore 18.30, spettacolo dei burattini rappresentato da "La Casa di Pulcinella"; il 30 dicembre alle ore 18 comincia "Il Tondino in tavola", show cooking e percorso degustativo. Il 3 gennaio, alle ore 20, conclusione dei festeggiamenti con la tombolata a cura di Terra Nostra.