Festa del fico bianco il 24 e 25 agosto

Venerdì 24 e sabato 25 agosto Ortodonico Cilento, frazione di Montecorice, ospita la festa del fico bianco. Il menu è a base di fichi nei primi piatti, nei secondi e nei contorni e con menu alternativo per chi non ama i fichi. A partire dalle ore 21.00 si potranno gustare: fusilli ai fichi e anche con sugo, arrosto di maiale e fichi, farnata, pizze fritte ai fichi o con sugo, fichi fritti in pastella, lagane e ceci, zeppole con alici, melenzane imbottite e dolci ai fichi.