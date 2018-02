Francesco Guariglia festeggia i suoi 43 anni: grande festa al "Sea Garden"

Grande festa, ieri sera, all’interno del “Sea Garden” di Salerno, dove oltre duecento persone hanno partecipato ai festeggiamenti per il 43esimo compleanno dell’imprenditore Francesco Guariglia.

I partecipanti

Presenti familiari (in primi la moglie Lucia Mazziotti e la figlia), amici, collaboratori, giornalisti ma anche politici come Piero De Luca (figlio del governatore della Campania e candidato alla Camera nel collegio di Salerno per il Pd), Tino Iannuzzi (candidato al Senato sempre con il Pd), l’assessore comunale all’urbanistica Mimmo De Maio, il consigliere regionale Franco Picarone e il segretario cittadino dei Giovani Democratici Marzo Mazzeo. La festa, con musica e ricco buffet, si è conclusa con il taglio della torta e uno spettacolo pirotecnico.