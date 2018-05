Classici, crudisti o alcolici: i gelati artigianali di "Ice to meet you" conquistano il lungomare

Salerno torna ad essere capitale del Gelato Artigianale di Alta Qualità: al via il weekend di Ice To meet you, in programma fino a domenica 20 maggio, dalle ore 10 alle 22. Organizzata dalla CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane) di Salerno, dal Movimento Turismo del cioccolato e delle eccellenze italiane in collaborazione con Tanagro Legno Idea, con il patrocinio del Comune di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno e del Comune di Petina, l'iniziativa sorprenderà grandi e piccini.

Le novità

Dal gelato alla fragola a quello alla nocciola e al caffè, da quello con ricotta e fichi alla ciliegia, dal cioccolato fondente, gianduja a quelli speziati. Che sia un cono ad un gusto o due o servito con la paletta la festa del gelato di Salerno rappresenta la giusta valorizzazione e riconoscibilità delle imprese artigiane che, selezionando le materie prime ed adottando una lavorazione improntata al mantenimento di qualità e gusto con la tracciabilità delle materie utilizzate, difendono il prodotto artigianale da quello industriale.

L'idea

Ideata otto anni fa a Salerno dal presidente della Claai Gianfranco Ferrigno, la manifestazione punta a diffondere la cultura del gelato, valorizzando il lavoro di chi utilizza davvero prodotti genuini e freschi del territorio, a cominciare dal latte e ad aumentare il coinvolgimento dei territori intorno ai valori, ai piaceri e alla tradizione del dolce freddo più amato nel mondo.La lavorazione rigorosamente artigianale e l’utilizzo di materie prime di qualità senza conservanti e semilavorati è la garanzia della genuinità del gelato, prodotto simbolo della cultura alimentare italiana.

I presenti

Squisite e preziose raccolte ad una ad una nella folta vegetazione del sottobosco, rappresentano il prodotto di eccellenza del Comune di Petina. La quantità limitata della produzione delle fragoline ne fa un prodotto pregiato e di nicchia, come ha rimarcato il sindaco Domenico D'Amato. Ad apprezzare la qualità del gelato della Festa del Gelato Artigianale sul Lungomare di Salerno anche il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore al Commercio del Comune di Salerno Dario Loffredo che accompagnati dal Presidente della Claai Gianfranco Ferrigno hanno voluto ringraziare personalmente i gelatieri che hanno aderito all’iniziativa che rappresenta un importante momento di aggregazione per tutta la comunità e un rilevante strumento di promozione il territorio salernitano.

Gelato vegano e gastronomico

Nell’ottava edizione di “Ice to meet you” sabato 19 maggio alle ore 18 esordirà non solo il Gelato crudista-vegano di Cristina De Vita. Alle ore 19.30, l’attenzione si sposta verso i gusti gastronomici, perché il gelato è entrato ormai nei menu dei ristoranti. Dopo l’appuntamento con lo chef Nando Melileo del ristorante Emozionando di Salerno, l’ Antipasto con il gelato gastronomico sarà curato dallo chef Dino Russo del Ristorante Maestro del Gusto di Salerno.

Il laboratorio

Domenica 20 maggio alle ore 16 nel laboratorio all’aperto l’incontro “Così diventa Gelato, granita e sorbetto” con il maestro Angelo Grasso, stimata personalità del mondo del gelato artigianale italiano. Sempre alle ore alle ore 18 torna l’appuntamento con il Gelato crudista-vegano di Cristina De Vita, mentre a seguire alle ore 19.30 è prevista la preparazione del gelato alcoolico con il liquore Giffolino a cura della Gelateria delle Sirene di Salerno. Un’occasione unica per scoprire i segreti del mondo del gelato fra assaggi, iniziative a tema e laboratori allestiti in piazza Cavour dove non mancherà anche l’animazione per i bambini a cura di Sisolo Iperludoteca.

Il premio

I maestri del gelato artigianale si contenderanno il titolo del Miglior Gusto dell’estate con una ricetta creata apposta per la piazza della festa del gelato di Salerno. Ma allo stesso tempo i maestri gelatieri gareggeranno per conquistare il Premio Qualità di miglior gelato artigianale, con un abbinamento al gelato “speciale”, con un prodotto di eccellenza: la fragolina di bosco di Petina, dal gusto dolce e delicato, particolare per la sua qualità. Spetterà ad una giuria di esperti decretare i migliori gusti che esaltano il gelato, storicamente il primo alimento a potersi definire Ambasciatore dell'Italian Food nel mondo, mentre una popolare voterà il “Gelato piu’ Buono”.

