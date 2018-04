"Ice to meet you": torna sul lungomare di Salerno la festa del gelato artigianale

Conto alla rovescia, per il ritorno di Ice to meet you, la festa del gelato artigianale che animerà il lungomare di Salerno dal 18 al 20 maggio, per poi deliziare i palati dei buongustai di Caserta, in viale Gramsci, nei pressi della Reggia. Ad ideare la brillante iniziativa, giunta con successo alla sua VIII edizione, la Claai di Salerno, capitanata dal presidente Gianfranco Ferrigno.

La festa

I grandi Maestri Gelatieri, dunque, offriranno i loro prodotti naturali e del territorio, mettendo in luce le preziose risorse nostrane, per far degustare il vero gelato artigianale a grandi e piccini. Non mancheranno, inoltre, laboratori e momenti di intrattenimento, per celebrare al meglio la bontà e le qualità del gelato fresco.