Festa del grano antico a Ceraso, il 16 e 17 giugno

Ritorna a Ceraso la festa del grano antico, in programma sabato 16 e domenica 17 giugno nell’azienda Agricola La Petrosa, con patrocinio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Diverse le novità: corsi di formazione su panificazione, pizze e focacce e molitura tenuti da Giovanni Gandino, laboratorio gratuito per bambini sui campi di grano di Van Gogh, la grande attrattiva del sabato pomeriggio. La sera del 16 giugno spazio anche allo showcooking, con tanti angoli all’aperto dove degustare pizze, focacce, dolci. Infine una suggestiva passeggiata tra i campi di grano con Edmondo Soffritti, colazioni gratuite con i prodotti dell’azienda agricola e pranzi tematici. L’appuntamento è dalle ore 9,30 di sabato 16 al pranzo di domenica 17. Info al numero telefonico 097461370.

Il programma completo

Sabato 16 giugno ore 10 colazione da Petrosa: degustazione gratuita pane di grani antichi, marmellate e confetture, biscotti caserecci, angolo the e caffè, latte fresco di mucca e capra. Ingresso libero. Dalle ore 10 alle 13, corso di panificazione con Giovanni Gandino (costo 30 euro). Ore 12,30 pranzo del fattore: tagliere di salumi e formaggi con composte, insalata di farro con ceci, rucola e pomodorini, pappardelle integrali con zucchine e fiori di zucca oppure foglie di ulivo alla Norma, capretto alle erbe con contorno di patate oppure pollo alla cacciatora con contorno di patate, crostata al farro con ricotta e agrumi canditi, calice di vino e acqua (costo 20 euro). Dalle ore 15 alle 18, corso di pizze e focacce con Giovanni Gandino (costo 30 euro). Dalle ore 17 alle 19, "Piccoli Van Gogh" laboratorio creativo per bambini. Per vivere l’arte di Vincent Van Gogh in modo interattivo e scoprire i segreti nascosti nei suoi campi di grano, i bambini potranno conoscere meglio le opere di questo grande artista e impareranno i trucchi delle sue opere più famose. Durante il laboratorio, potranno ricreare uno dei suoi più grandi capolavori. Tutti i bambini si trasformeranno in piccoli Van Gogh e dipingeranno il loro campo di grano utilizzando colori naturali (estratti da frutta, fiori, spezie e verdura) che poi porteranno a casa come ricordo dell’esperienza vissuta. Ingresso gratuito. Posti limitati. Alle ore 18.30, alla scoperta dei grani antichi, passeggiata nei campi con Edmondo Soffritti. Ingresso gratuito. Posti limitati. Alle ore 21, il giardino delle bontà con le musiche e i canti di Pina Speranza, a tutta pasta - Lo showcooking di pasta integrale con Giovanni Gandino, degustazione di tris di primi 5 euro. Lo stesso prezzo anche per Bontà dell’orto, degustazione di tris di verdure dei campi La Petrosa. E' possibile mangiare anche pizza fritta come nella tradizione cilentana (euro 2,50) o cotta nel forno a legna secondo la migliore tradizionale napoletana (4 euro) ai gusti zucchine, fiori di zucca e mozzarella; pomodorini, alici sott'olio e caprino grattugiato; melanzane, mozzarella e pomodoro. C'è anche l'angolo dei dolci della tradizione: crostata con confettura, caprosa con nocciole, mustaccioli cilentani. Costo 1 euro per la monoporzione a scelta. Aperto tutto il giorno il mercatino La Petrosa: frutta e verdura fresca, confetture, marmellate, composte e sottoli, verdure essiccate, cereali e derivati, prodotti da forno, latte e formaggi, salumi tipici.