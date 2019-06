La rivoluzione dei campi: Ceraso ospita la festa del grano

Per il terzo anno consecutivo, il 22 e 23 giugno, sarà organizzata la festa del grano a Ceraso, ospitata nello splendido parco dell’Azienda Agricola La Petrosa. Tantissime le novità di quest’anno: un super corso sui lievitati con la pasta madre di tritello per la realizzazione di pane, pizza e cacc’ nnanz. Il corso sarà svolto da Daniele Ciabattoni, esperto panificatore e contadino rivoluzionario. E' infatti approdato all’agricoltura dopo essersi licenziato dal suo lavoro di consulente per le tecnologie dell’arte e dello spettacolo. Da sette anni ormai produce ad Ascoli Piceno il suo pane fatto a lievitazione a pasta madre, a fermentazione lattica, con farina macinata a pietra e forno a legna.

Il programma

Si comincia con un aperitivo raccontato da Alfonso Sarno che parlerà di Josè Ortega e del Segador de Ortega: una ciotola a base di cereali ispirata al celebre artista spagnolo vissuto tanti anni nel Cilento. E ancora la consueta festa del sabato sera con pizze ai grani antichi, piatti tipici e dolci e i canti e i balli di Mirella, la passeggiata tra i campi di grano con Edmondo Soffritti e Daniele Ciabattoni, i menù speciali a pranzo e i menù fattoria. Infine ma non ultimo il momento dedicato alla presentazione di una nuova straordinaria bevanda ai grani antichi: il latte di grano. Si tratta di un latte di grano antico con farro. Una bevanda in linea con i trend più attuali di un’alimentazione sana e naturale, 100% Vegetale, 100% naturale, 0 zuccheri aggiunti, povera di grassi, senza colesterolo, grassi saturi e monoinsaturi, ricca di fibre e facilmente digeribile, ricco di Omega 3 e Omega 6, ricca di vitamina A, B e C e naturalmente ricca di sali minerali magnesio e potassio. La presentazione verrà curata da Miriam Melone - Biologa Nutrizionista, Alfonso Sarno - Giornalista, Francesca Pellegrino - Giornalista e Roberto Quatraccioni - Esperto di marketing e comunicazione. Un week end fitto di appuntamenti all’azienda Agricola La Petrosa per vivere la campagna, la natura, il buon mangiare e divertirsi. Prenotazioni al numero telefonico 0974 61370