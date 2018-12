Festa dell'Immacolata, falò e musica etnica a Vietri sul Mare

Fede, musica e folclore a Vietri sul Mare per la Festa dell'Immacolata. La processione si snoda attraverso i vicoli del piccolo centro, in piena notte, il 7 dicembre, portando la statua della Madonna fino in riva al mare. Durante il suo percorso la processione passa davanti a giganteschi falò che vengono accesi al passaggio della statua, con tecniche particolari tramandate di padre in figlio. Quest'anno farà da cornice a questa festa, "Marcina Etnica" festival interregionale di tammorra e strumenti popolari, evento che unirà musica, tradizione, contaminazione e gastronomia. Una tre giorni di musica con la direzione artistica dei Maestri Enrico e Serena Della Monica e la collaborazione dell'agenzia Italiamanagement.

Il programma

Dalle ore 23.30, si esibiranno; "I Novafelix" canti, stornelli e tarantelle dal Cilento; Luca Rossi duo, ballate, racconti e serenate a ritmo di tamburo. Sabato 8 dicembre, dalle ore 21.00, un viaggio nella tradizione con "I Kiepò - tarantella road " zampogne, ciaramelle e chitarre battenti dal Cilento; "Le Ninfe della Tammorra" - Femmene tour (vincitrici del premio della critica Mia Martini 2018), un progetto tutto al femminile, che racconta l'antica cultura popolare campana e del Sud Italia, attraverso un uso efficace del linguaggio musicale e del teatro-danza, evocando le sonorità mediterranee unite a ritmi urbani della musica moderna. Domenica 9 dicembre, dalle ore 21.00, sul palco "'A Paranza d' 'o Lione", le voci e i tamburi della tradizione campana; i Picarielli - piccola compagnia di canto popolare "Festa tour".