Festa dell'Immacolata: nove giorni di fede, musica e cibo

La parrocchia dell'Immacolata Concezione a Montecorvino Rovella e l'oratorio San Giovanni Bosco organizzano la quinta edizione dei Mercatini di Natale. Giovedì 29 novembre si comincia con la Novena (ore 20) e l'inaugurazione dei mercatini attraverso l'accensione delle luci (ore 21). A seguire, palloncini e regalo speciale per i bimbi.

Il menù delle giornate

Sarà possibile degustare pasta lagane e ceci, zeppole e patatine fritte. Venerdì 30 novembre, mercatini in cortile per tutti e sarata speciale per le coppie di sposi. Tra le specialità gastronomiche, sarà possibiie gustare bruschette al sugo con salsiccia e con formaggio e speck, pizza fritta, dalle ore 20. Sanato 1 e domenica 2 dicembre, novena all'Imamcolata ed a seguire la tradizionale asta di beneficenza e mercatini di Natale. Specialità gastronomica: panini caldi e patatine fritte. Lunedì 3 dicembre, novena all'Immacolata e a seguire festa in oratorio con la fisarmonica del M° Enzo Toriello. Specialità gastronomica: pasta e fagioli, panino con broccoli e salsiccia, vino. Martedì 4 dicembre, mercatini in cortile e serata speciale dedicata alle famiglie. Specialità gastronomica: pappardelle ai funghi. Mercoledì 5 dicembre, festa dei giovani sempre alle ore 20 e spettacolo dei percussionisti "Utungo Tabasamuu". Sarà possibile mangiare panini, patatine fritte e zeppole fritte. Giovedì 6 dicembre, novena all'Immacolata, mercatini in cortile, torte rustiche. Sabato 8 dicembre, festa dell'Immacolata, alle ore 20 saranno aperti i mercatini e spazio alle golosità: panini, bruschette con caciocavallo, patatine fritte e caldarroste. Tutto il ricavato dei Mercatini di Natale sarà devoluto al finanziamento dei progetti e delle opere dell'Oratorio, in particolare per la costruzione del campetto parrocchiale.