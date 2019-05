Festa della Madonna dell'Acqua all'Oasi fiume Alento

Il 25 maggio, l'oasi del fiume Alento, a Prignano Cilento, ospiterà la "festa della Madonna dell'acqua". L’apertura gratuita al pubblico è a partire dalle ore 10:00.

Attvità per le famiglie

Durante la giornata saranno organizzate: visite guidate alla diga e ai sistemi di monitoraggio, visite guidate nell’Oasi, percorso in trenino per i visitatori lungo i sentieri dell’Oasi, animazione per bambini, giri a cavallo presso il centro equestre dell’Oasi Fiume Alento, mostra delle tartarughe “Testimoni di un passato perduto”

Il programma

Ore 10.00 – 13.30: Convegno divulgativo nell’ambito del progetto Agrobiocilento finanziato dal PSR Campania 2014-2020 misura 16.5.1 “L’utilizzo dei microrganismi benefici nella lotta biologica – Quadro normativo- Economia circolare e design sistemico”. Ore 16.00: inizio della Festa ed ingresso ospiti. Ore 17.00: accoglienza della Madonna dell’Acqua di Perito con l’accompagnamento della Banda Musicale “Giovani Verdiani”, diretta dal Maestro Antonio Lippi. Ore 18.00: saluto di benvenuto del Presidente. Ore 18.30: Santa Messa officiata da Don Guglielmo Manna – Scuola Cantorum di Vallo della Lucania. Ore 19.30: spettacolo Sbandieratori dei Feudi del Cilento. Ore 20.00: Concerto dell’”Orchestra dei fiati giovanili del Cilento” diretto dai Maestri A. Schiavo e L. Capezzuto e rinfresco a base di prodotti forniti dalla “Filiera Cilento”..