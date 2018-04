La danza degli alberelli: a Materdomini la Festa del Majo, dal 29 aprile al 1° maggio

La danza dei cortei di figuranti in costume d’epoca provenienti da Nocera Superiore e Roccapiemonte è il saluto alla primavera accompagnato dal dono degli alberelli (i Maj) alla Madonna, allo scopo di propiziare i raccolti dei campi. Così si apre la tradizionale festa del Majo, in programma a Nocera Superiore dal 29 aprile al 1° maggio. Si comincia domenica 29 aprile alle ore 10 con l'inaugurazione del Borgo Medievale e la rievocazione degli antichi mestieri. Alle ore 10.30, in azione gli sbandieratori Nocera de’Pagani e alle 11.30 spazio allo spettacolo di scherma medievale a cura dell’associazione Il Vermiglio. Alle ore 12 caccia al tesoro a cura de Il Vermiglio e alle ore 18 spettacolo di Falconeria con i Falconieri dell’Irno. Sarà ricco di sorprese anche il programma serale: alle ore 19, danze medievali a cura dell’Officina delle Arti di Anna Torino. Alle ore 19.30, Scene d’Epoca a cura di Futuri Orizzonti. Alle ore 20, spettacolo degli sbandieratori di Nocera de’ Pagani. Alle ore 21, artisti di strada del Teatro dell’Onirico

Le tappe successive

Lunedì 30 aprile, alle ore 18, apertura del Borgo Medievale e alle 18.15 passeggiata a cavallo per bambini a cura dell’ASD Equestrian Le Tufare. Alle ore 18.30 spettacolo sbandieratori di Nocera de’ Pagani, ore 19 giochi medievali a cura della gioventù francescana di Materdomini. Alle ore 19.30, danze medievali a cura de L’Officina delle Arti. Alle ore 20 spettacolo “Alchimia”. Alle 20.30, coro Matricanto (programma di canti medievali). Chiusura affidata alle ore 21 agli artisti di strada del teatro dell’Onirico. Martedì 1 maggio a Nocera Superiore alle ore 16.30, spettacolo sbandieratori Nocera de’Pagani e alle ore 17 partenza del corteo storico dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo in viale Croce. A Roccapiemonte, alle ore 16.30, esibizione sbandieratori Borgo San Nicolò e alle ore 17 partenza corteo storico. A seguire, ore 18, accoglienza dei cortei in Basilica e consegna dei Maj. Dopo lo scambio delle targhe e saluto delle autorità (ore 19), esibizioni folkloristiche con giochi e danze medievali.