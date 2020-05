Festa della mamma, ecco l'iniziativa benefica dell'associazione Angela Serra

Il prossimo 10 maggio ricorrerà la festa della mamma. I volontari dell'associazione Angela Serra, da sempre impegnati nella solidarietà al servizio della ricerca, dovranno quest'anno rinunciare ad essere presenti nelle piazze, negli ospedali, nelle scuole per la campagna di raccolta fondi attraverso la vendita di piantine aromatiche.

I dettagli

Quest’attività dà un enorme sostegno all'associazione per tutti i progetti, così come avvenuto negli anni scorsi. In questa situazione di emergenza, è possibile continuare a sostenere acquistando una piantina virtuale. Un gesto simbolico che consentirà di proseguire con le attività sia in favore dei pazienti oncologici che attraverso le iniziative di sostegno per il superamento del Covid-19. Il contributo, libero, si può effettuare attraverso bonifico bancario intestato a: Ass. Angela Serra per la Ricerca sul cancro, sezione di Salerno “Luana Basile”, causale festa della mamma. Tutte le informazioni utili l'Iban per l'effettuazione del bonifico, sono presenti sulla pagina facebook "Associazione Angela Serra - sezione di Salerno - Luana Basile". Le donazioni effettuate all’Associazione godono di benefici fiscali.