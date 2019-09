Tutto pronto per la festa del mare a Camerota

L’associazione Tuttinsieme è pronta ad abbracciare turisti e cilentani per la sesta edizione della Festa del Mare e dei Pescatori che si terrà venerdì prossimo, 6 settembre, sul porto turistico di Marina di Camerota.

Il programma

Dalle ore 19 si parte con tantissime sorprese e novità, tutte all’insegna della cultura marinaresca, delle tradizioni e della dieta Mediterranea. La sesta edizione si apre con la commemorazione al monumento del Pescatore alla presenza di autorità politiche, religiose e militari. La cittadinanza, infatti, ricorderà i pescatori scomparsi alla presenza delle loro famiglie. Subito dopo la serata entra nel vivo con l’accensione dei fuochi della sagra e l’apertura dei mercatini. Mentre i pescatori sistemeranno il pescato e preparano i sughi, gli artigiani accompagneranno i visitatori alla scoperta degli antichi mestieri. Si avrà infatti la possibilità di ammirare l’arte della lavorazione delle alici: esperti lavoreranno il pesce azzurro per conservarlo sotto sale. Accadrà anche con le melanzane sott’olio. Non solo gastronomia: verranno tramandati i trucchi e le tecniche della lavorazione del legno e delle ‘spaselle’ ma anche della terracotta e del ricamo. Le donne del paese lavoreranno l’erba spartea, come facevano le strambaie, e i pescatori faranno vedere a tutti come si rattoppa una rete da pesca. La serata sarà allietata dal ritmo travolgente della musica popolare della band ‘Vento del Sud’. Uno spettacolo di mare e di luci: i pescatori arriveranno al porto, in mezzo ai turisti, a bordo delle lampare con il pesce fresco appena pescato.