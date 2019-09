Acerno ospita la festa della montagna: ecco il programma e il menù

La festa della montagna compie 18 anni e allieterà i visitatori che raggiungeranno Acerno il 21 e 22 settembre. Organizzata dall’Associazione L’Acero Onlus, la kermesse gastronomica (con ampio spazio anche alla musica e alla rivisitazione storica) rappresenterà i “mestieri della montagna”. Boscaioli, i carbonai e i mulattieri saranno, infatti, protagonisti di sfide in sella ai muli e sfilate folcloristiche.

Il cibo

Si comincia sabato alle ore 10, nel parco ex colonia montana. Non mancheranno appuntamenti gastronomici e spettacoli, per trascorrere in allegria le due giornate della manifestazione. Saranno cucinati e serviti prodotti tipici della tradizione, pietanze gustose per il palato dei golosi: lagane e ceci, parmigiana di melanzane, spezzatino di maiale, patate e funghi porcini. Tra le prelibatezze da assaggiare c'è anche il caciocavallo impiccato, il pasto più consumato dai pastori durante la transumanza. Al termine della giornata di lavoro, davanti al fuoco acceso per riscaldarsi e prima di riprendere il cammino, le pezze di formaggio venivano fatte sudare sulla fiamma e adagiate su fette di pane. L'immancabile arrampicata sulla cima di un palo alto e ricco di premi - la cuccagna - divertirà i partecipanti.