Venerdì 31 agosto, "Muevelo la fiesta que te mueve" alle Rocce Rosse

Venerdì 31 agosto, alle Rocce Rosse (spiaggia Lloyd's Baia Hotel - zona porto di Salerno), è in programma l'evento "Muevelo La Fiesta Que Te Mueve". Diretta radiofonica su Radio Ibiza. Modsalità ingresso: donna omaggio entro le 01:30. Dopo le 01:30, 10 euro con consumazione in lista; uomo 15 euro con consumazione in lista. Champagneria: prezzo a pacchetto personalizzato .