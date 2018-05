Festa e notte dei musei: Salerno e provincia aprono gli scrigni d'arte

Tredici siti coinvolti, aperture serali, scrigni d'arte fruibili al pubblico: sarà un weekend con i musei aperti, sabato anche di notte. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, diretta da Francesca Casule, ha presentato stamattina l'iniziativa che fonde due eventi: la notte europea dei musei e la festa dei musei.

Il primo scrigno

Sabato 19 e domenica 20 maggio, ingresso gratuito al Complesso Monumentale di San Pietro a Corte e Ipogeo. Si comincia sabato dalle ore 11 alle 20 (Ipogeo e Cappella Sant'Anna, a cura della Soprintendenza). Si prosegue domenica, ore 10-13 e ore 18-20, con l'apertura della Cappella Palatina, a cura del Gruppo Archeologico Salernitano Confraternita di Santo Stefano. Nella notte europea dei musei, visite guidate sabato dalle ore 20 alle 23 e domenica dalle ore 10 alle 19.

Il commento

"E' il fiore all'occhiello del weekend - spiega Antonio Braca, coordinatore del settore storico artistico della Soprintendenza di Salerno Avellino - San Pietro a Corte è un palinsesto di storia e di urbanistica della nostra città, con un sepolcreto paleocristiano, le fondamenta della Cappella Palatina, le pareti bizantine. Il programma è ricco, dettagliato, abbiamo coinvolto associazioni e tutte hanno risposto al nostro appello. Il Museo Diocesano amplierà l'offerta con un concerto, aperti tanti scrigni d'arte anche in Costiera Amalfitana e poi nell'area settentrionale, a Buccino. Paestum farà iniziative autonome. C'è tanto da visitare. Auguriamo buona passeggiata nel fascino e alla riscoperta di ambienti suggestivi, alcuni dei quali fruibili in via del tutto eccezionale".

Le altre tappe

A Salerno aperti Pinacoteca (ingresso gratuito, ore 9-20 e poi 20-23 di sabato per la notte dei musei, ore 9-19.45 la domenica), il Museo Archeologico con fasce di prezzo diverse. Si paga 1 euro sabato 19 maggio per l'ingresso dalle ore 9 alle 20 e in seguito, dalle ore 20 alle 23, per la notte dei musei. Domenica, invece, dalle ore 9 alle 19.30, il biglietto d'ingresso costerà 4 euro (ridotto 2 euro) con ingresso dalle ore 9 alle 19.30. Il Museo virtuale della Scuola Medica Salernitana prevede aperture a cura del Comune di Salerno, della Fondazione Scuola Medica Salernitana e della Cooperativa Galahad. Ingresso 3 euro, ridotto 2. Gli orari: sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 20; in serata dalle ore 20 alle 23; domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19. La Chiesa di San Giorgio, inno al Barocco, aperta con ingresso gratuito sabato 19 maggio dalle ore 9.30 alle 12 e dalle ore 18 alle 20. In serata, per la notte dei musei, l'ingresso è possibile dalle ore 20 alle 23. Il 20 maggio si entra dalle ore 10.30 alle 14 e dalle ore 18 alle 20.

Museo e delitto

Il Museo Papi resterà aperto al pubblico grazie al Comune di Salerno, alla Scuola Medica Salernitana e alla Cooperativa Galahad. Il 19 maggio, l'ingresso al pubblico è riservato dalle ore 9 alle 13.30. Stesso orario domenica 20 maggio. Per la notte europea dei musei, apertura straordinaria il 19 maggio dalle ore 20 alle 23. In questa occasione è possibile anche partecipare, a pagamento, al "Delitto al Museo", due ore di suspense con detective in azione e il colpevole da cercare. Ingresso gratuito a Santa Maria de Lama il 19 maggio dalle ore 10 alle 13 e il 20 maggio nella stessa fascia oraria. Apertura a cura del Touring Club. Il 20 maggio, alle ore 11.30, "Come Sunday" Jazz-Soul-Funky.

Salerno

L'offerta salernitana prosegue con l'apertura del Duomo, a cura della Diocesi di Salerno, sabato e domenica dalle ore 9 alle 20. Ingresso gratuito. Aperto anche il Giardino della Minerva (ingresso 3 euro, ridotto 1,50 euro), a cura del Comune di Salerno e della Fondazione Scuola Medica Salernitana. Orari 9.30-19.30, sabato e domenica. Ingresso gratuito al Parco Archeologico di Fratte, il sabato dalle ore 9 alle 15 e la domemica con uscita un'ora prima, alle 14. Castello Arechi aperto il 19 maggio dalle ore 9 alle 17 e domenica dalle ore 9 alle 15. Aperture a cura della Provincia di Salerno.

In provincia

A Raito di Vietri sul Mare resterà aperto il Museo Provinciale della Ceramica, a Villa Guariglia, dalle ore 9 alle 15, sabato e domenica. A Nocera Inferiore, ingresso gratuito al Museo Archeologico dell'Agro Nocerino solo sabato dalle ore 9 alle 15. Domenica chiuso. A Nocera Superiore, il Museo di Villa de Ruggiero resterà aperto gratuitamente sabato e domenica dalle ore 9 alle 13.30. A Maiori, ingresso gratuito all'Abbazia di Santa Maria de Olearia, il 19 maggio dalle ore 15.30 alle 21 e il 20 maggio dalle ore 10 alle 13. Sabato alle ore 18.30 è anche previsto un concerto di musica classica. A Minori resterà aperta la Villa Romana il 19 maggio dalle ore 8 alle 22.30 (Notte dei Musei) e la domemica dalle ore 8 alle 14. Ingresso gratuito. Sarà possibile usufruire anche di un servizio di visite guidate a cura della Pro Loco. Oliveto Citra propone ingresso gratuito al Museo Archeologico dell'Alta Valle del Sele, il 19 e 20 maggio dalle ore 9 alle 18. A Padula aperto il Museo della Lucania Occidentale, il 19 e 20 maggio dalle ore 9 alle 18.45.



Ascea e Volcei

Ad Ascea aperto il Parco Archeologico di Elea Velia (ingresso 3 euro) il 19 maggio dalle ore 9 alle 22.30 (dalle ore 19.30 ingresso 1 euro, ultimo ingresso alle ore 21.30) e il 20 maggio dalle ore 9 alle 19.30. Sabato, alle ore 12, visita guidata. Alle ore 18.30, yoga al Parco Archeologico. Dalle 19.30 alle 22.30, apertura straordinaria serale dell'area archeologica al costo simbolico di 1 euro. Tra le iniziative spicca anche quella del 20 maggio alle ore 10.30. Il titolo è "Fabbrichiamo un mattone", laboratorio sul mattone velino a cura del locale Gruppo Archeologico. A Buccino sarà aperto il Museo Archeologico Nazionale di Volcei, "Marcello Gigante". Gli orari: il 19 maggio dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 22 (Notte dei Musei, ingresso 1 euro, apertura a cura della Soprintendenza e della Pro Loco Buccino). Il 20 maggio, infine, aperture dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19. Ingresso 6 euro. Sabato sono in programma visite guidate ad ogni ora, dalle 9 alle 13, alle collezioni del Museo. Le visite si ripeteranno con la stessa cadenza nel pomeriggio, dalle 15 alle 19. Domenica 20 maggio visite guidate dalle ore 9 alle 13, aperitivo al Museo dalle ore 11.30 alle 14, visite guidate dalle ore 15 alle 19.