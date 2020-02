Musica, folclore, degustazioni: ritorna a Serre la festa dell'olio

Torna per il terzo anno consecutivo la festa dell'olio, che si svolgerà sabato 15 e domenica 16 febbraio tra le vie del centro storico di Serre .

Il percorso

Una full immersion nella tradizione e nella cultura legate all'olio extravergine d'oliva, autentico riferimento storico, culturale ed economico della provincia a sud di Salerno. Una due giorni tra le vie del centro storico, tra musica, tradizione ed enogastronomia. Si potrà degustare un ricco menù di pietanze della tradizione locale insaporite dalla genuinità dell'olio extravergine d'oliva del territorio. Anche quest'anno cornice dell'appuntamento gastronomico sarà la buona musica "etnojazz".

Il programma

Sabato 15 febbraio, la serata sarà allietata dalla musica del gruppo "Sette bocche", gruppo musicale che condivide l'esperienza della musica popolare in un modo del tutto personale, basato principalmente sulla ricerca, ma sul palco ciascun componente esprime il proprio background musicale, per dare corpo ad uno spettacolo ispirato ai canti e ai balli tipici della cultura popolare. Domenica 16, invece, sarà protagonista sul palco Alfredo Di Martino, musicista, pianista di Castellammare, poi fisarmonicista e armonicista che presenterà il suo cd "Free Reeds", che nasce dalla passione per la musica classica, jazz e sud-americana. La due giorni sarà allietata inoltre anche da tanta musica e spettacoli itineranti che attraverseranno i vicoli del suggestivo centro storico serrese.

La novità

Una delle novità di quest'anno è rappresentata dalla riapertura del cortile del Palazzo Ducale, all'interno del quale sarà allestita una ricca area espositiva dedicata alle aziende agricole locali che presenteranno e venderanno i propri prodotti tipici. Sabato 15 febbraio il percorso enogastronomico e l'area espositiva apriranno le porte dalle alle ore 19.00, mentre domenica 16 dalle ore 10.00 fino a tarda serata.