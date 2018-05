Festa del pane sul lungomare di Salerno, sabato e domenica

Profumo, sapore, tradizione: ecco le tre parole d'ordine della festa del pane, organizzata a Salerno, sul Lungomare Trieste, dall'associazione Panificatori Salernitani. L'evento è in programma sabato 5 (dalle ore 10) e domenica 6 maggio. Il pane è l'elemento base: semplice negli ingredienti ma gradito a grandi e piccini, diventa "arte" quando la panificazione, tramandata di padre in figlio, si fa apprezzare per leggerezza e digeribilità. A Salerno ce n'è per tutti i gusti e in tutte le forme.