Cibo, sport, salute: festa del pane a Salerno

Profumo, sapore, tradizione: ecco le tre parole d’ordine della “Festa del Pane”, in programma sabato 14 e domenica 15 settembre al Parco Pinocchio di Salerno. L’evento, patrocinato dal Comune di Salerno, sarà un momento di aggregazione per l’intera città: il Parco si trasformerà in un animato, colorato e stimolante laboratorio a cielo aperto con momenti formativi e attività ludico - ricreative. Parteciperanno anche gli alunni dell’istituto Alberghiero di Salerno “Roberto Virtuoso”.

Il programma

Uno dei laboratori sarà “Mani laboriose”: bambini, donne, sportivi coinvolti nella lavorazione delle farine e nell’apprendimento delle tecniche di impasto con il supporto dei panificatori salernitani. Poi spazio a "Merenda al Parco", grazie alla partecipazione della Centrale dell Latte di Salerno. Esibizioni sportive nel pomeriggio: shaolin, ginnasticia ritmica, scherma, taekwondo, per gli adulti i corsi di yoga e fitness, interventi di medici nutrizionisti, visite gratuite, lo spettacolo dei burattini e gli artisti itineranti. Degustazione di prodotti dolci e salati, sabato e domenica. Dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 20, degustazione di caffè. Merenda ore 9-11 e 16-17.30. Mani laboriose sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 18. Dalle 9.30 alle 12 e dalle ore 16 alle 18, teatro dei burattini a cura dei fratelli Ferraiolo. Dalle 10.30 alle 12, performance di Re Leone, trampoliera multicolor e selfie. Dalle ore 17 alle 18.30, clown itineranti e farfalla danzatrice. Equilibristi, intrattenimento musicale sabato alle ore 21 con "I Picarielli".