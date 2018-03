Sorpresa a "Le Cotoniere": bambini e papà trasformati in cartoni animati

Al Centro Commerciale "Le Cotoniere", i bambini e il loro papà saranno trasformati in un originale cartone animato. A colpi di matita e pennello, alcuni artisti realizzeranno ritratti della famiglia, in onore della festa del papà. Sarà possibile partecipare al laboratorio gratuito, dal titolo "Picture Kids", venerdì 16 marzo, dalle ore 16 alle 20, sabato 17 e domenica 18. In questi ultimi due giorni, è previsto anche laboratorio mattutino, dalle ore 10.30 alle 13.30. Di pomeriggio si comincia sempre alle ore 16, come di venerdì, ma la chiusura è posticipata alle ore 21.