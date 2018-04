Festa del pescato di paranza, padella gigante e gemellaggio: ecco il programma

La Festa del Pescato di Paranza, in programma dall’1 al 3 giugno a Castellabate, taglia il prestigioso traguardo dei dieci anni. Per l’occasione arriverà nel paese di "Benvenuti al Sud" la padella gigante, sponsorizzata dalla “Friol” e utilizzata già da anni a Camogli durante la famosa “Sagra del pesce”, con cui sarà fritto il pesce nei tre giorni della kermesse gastronomica. Saranno utilizzati 2000 litri di olio, che serviranno per friggere oltre quaranta quintali di pescato locale. L'evento è organizzato dall’associazione Punta Tresino in collaborazione con la Proloco Camogli, gemellate dal 2016, con il patrocinio delle due Amministrazioni comunali che si impegnano con il “Patto di Amicizia”, sottoscritto proprio nel comune ligure in occasione della “Sagra del Pesce”

Il programma

La manifestazione, come di consueto, si svolgerà dall’1 al 3 giugno nel piazzale di “Campo dei Rocchi”, tra le frazioni di Santa Maria e Lago. Mercatini gastronomici, laboratori artigianali, spettacoli musicali, Luna Park per i bambini, animeranno la tre giorni in riva al mare Bandiera Blu del Cilento. Oltre alla tradizionale e rinomata “frittura di paranza”, sarà protagonista la Pro Loco di Camogli che preparerà il piatto genovese per eccellenza, la pasta con il pesto, candidato a diventare patrimonio immateriale Unesco. La festa, ormai consolidata nel panorama locale e non solo, vuole rappresentare uno strumento di promozione turistica del territorio, per valorizzare e incentivare la pesca che è il settore principale dell’economia locale. Sarà, infatti, esclusivamente la flotta peschereccia locale a fornire il freschissimo pesce che serviremo nel corso dei tre giorni.