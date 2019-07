La festa della pizza e della mozzarella di bufala ad Atena Lucana

Come non dedicare anche quest’anno uno speciale alla nostra tanto amata pizza e alla mozzarella di Bufala di Paestum! Giunti così alla 8° edizione della nostra festa , le nuove veraci del Summer Garden di Atena Lucana vedranno tra gli ingredienti protagonisti lo sfusato amalfitano , il pesto di friarielli, il datterino giallo di Gustarosso, il Provolone del Monaco , la cipolla di montoro e ovviamente la mozzarella di Bufala dop di Paestum.

La novità

E per incuriosirvi un po’ potrete degustare la Malafemmena, Casa Cupiello, Il Principe Totò, pizze che racconteranno la nostra Regione, con untripudio particolare fatto a Totò. Gli antipasti poi saranno tutti particolari perché, potrete degustare la Pizza al contrario di Rosanna Marziale, la caprese scomposta e tanto altro ancora. Infine dopo una buona pizza, ecco il dessert. E non un dessert qualunque ma da quelli di nonna Carmela che con passione e maestria delizieranno i vostri palati. Da quelli più tradizionali a quelli più elaborati siamo certi che non andrete via senza un dessert.

Info utili



Appuntamento dal 17 al 22 agosto nel Summer Garden del Magic Hotel per l'ottava edizione della Festa della Pizza e della Mozzarella di Bufala e per i più piccoli ci saranno momenti di gioco e divertimento con l’angolo dell’ animazione di Adele .