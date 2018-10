Festa della pizza, musica, danza e risate a Pagani: si comincia il 6 ottobre

L'Arena Pignataro di Pagani ospita la festa della pizza dal 6 al 10 ottobre. Si comincia alle ore 20. Forni accesi per i buongustai ma anche tanto divertimento per chi ama ballare, ascoltare musica e le gag del cabaret.

Il programma

Sabato 6 ottobre, esibizione della Asd Obiettivo Danza. Il 7 ottobre, in scena la comicità di Gerardo Amarante "Spaccapaese". Lunedì 8 ottobre, New Generetion Dance e Tony Tammaro. Il 9 ottobre, spazio alla scuola di ballo Tony Manero, poi Alessandro Bolide da Made in Sud. Chiusura il 10 ottobre con Divina Dance - Leo Ferrucci e Giò Collano.