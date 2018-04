Festa di primavera al Luna Park Baby: giostre, sfilate, gadget

Tre ore di spensieratezza e divertimento, dalle ore 10 alle 13 di domenica 15 aprile, attendono bambini e famiglie al Luna Park Baby, in via Rocco Cocchia, a Salerno. La festa di primavera, organizzatata dalla RosalyPar - settore eventi CCC Francavilla - sarà una mattinata di giochi, laboratorio creativo, animazione, sfilata di moda, animazione con mascotte, esibizione di ballerine, giro sulla giostra, gadget e foto omaggio per tutti i bambini. L'evento è gratuito.