Covid-19, a Nocera Superiore annullata la festa dei Madonnari

Luminarie, spettacolo musicale, arte e fede che si intrecciano: Nocera Superiore, quest'anno, ha rinunciato allo storico appuntamento con la festa dei Madonnari.

I dettegli

Il concorso internazionale, atteso nell'Agro e seguito da centinaia di visitatori, è parte integrante delle celebrazioni in onore di San Pasquale Baylon. E' prevalso, però, il senso di responsabilità. Il distanziamento sociale e il disagio di questi giorni non scalfiscono tradizioni e fede: chi ha potuto, ha reso comunque omaggio al Santo decorando i propri balconi o con una breve visita in chiesa, per un saluto e un atto di affidamento. Foto realizzate da Gerardo Scafuro.