Festa di San Pietro a Cetara: fede, tradizione e fuochi d'artificio

La festa patronale di San Pietro è l'evento religioso più importante e sentito a Cetara. Ogni anno, i cetaresi trasferiti in altre zone d'Italia o all'estero, oltre che numerosi turisti e cittadini dei comuni limitrofi, ritornano a casa per onorare le proprie tradizioni.

Il rito

Prevede la processione per le vie principali del paese, addobbate con luminarie, della statua di San Pietro Apostolo adagiata su una pedana a forma di barca e portata in spalla dai pescatori con il tradizionale passo che imita il moto ondoso. La processione, dopo aver raggiunto la parte alta del paese, ritorna verso la "marina" e si ferma sulla spiaggia dove viene benedetto il mare: la statua del santo viene portata per tre volte proprio sulla riva, quasi a sfiorare l’acqua del mare. L’atto finale della processione prevede la spettacolare corsa della statua sullo scalone della chiesa. Dopo la mezzanotte, i festeggiamenti si concludono con uno spettacolo di fuochi pirotecnici sul porto che attira a Cetara ogni anno migliaia di persone.

Il programma

Venerdì 28 giugno alle ore 10, Commemorazione dei Caduti in Mare; alle 18.15 la Novena a cui segue alle 19 l’accensione del Lucernario e la Santa Messa. Alle 20 la processione eucaristica. Sabato 29 giugno, Solennità dei Santi Pietro e Paolo, alle 11 la Santa messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Orazio Soricelli. Alle 18.30 la Santa Messa serale. Alle 20.00 Processione con il simulacro di San Pietro Apostolo per le vie di Cetara. Domenica 30 giugno alle 9.30 sarà celebrata la messa in Santa Maria di Costantinopoli mentre alle 11 e alle 19 la messa sarà celebrata in San Pietro.