Festa di Santa Maria, ritorna l'appuntamento con la storia a Giffoni Valle Piana

Ritorna questo weekend lo storico appuntamento con la fiera millenaria in Santa Maria a Vico. Fino a lunedì 9 settembre, la frazione di Giffoni Valle Piana sarà teatro della storica mostra che ospiterà centinaia di bancarelle di ogni genere e prodotti, accogliendo tantissimi visitatori.

Il programma

Dopo l'apertura pomeridiana, l'esposizione continuerà anche nella mattinata di domenica 8 settembre, lasciando poi il campo al pomeriggio alla festività religiosa. Alle ore 18:00 infatti è in programma la consueta processione fra le strade della parrocchia guidata da Don Giosuè Santoro e con la presenza delle istituzioni. Lunedì 9 settembre i festeggiamenti di Santa Maria a Vico si concluderanno con il programma civile: previste diverse esibizioni canore. Chiusura affidata al tradizionale spettacolo pirotecnico a cura della Ditta Martinelli.

La tradizione

La fiera millenaria di Santa Maria a Vico è un autentico salto nel passato, con una storia ricca di aneddoti. Per capire le radici della fiera bisogna ritornare addirittura all’epoca pagana. Antiche leggende raccontano che, nei pressi dell’area dove si svolge l’odierna fiera, sorgeva un tempio dedicato a Era Argiva, successivamente trasformato in una chiesa con l’avvento del Cristianesimo. I dubbi però su tale racconti restano, nonostante il rinvenimento di una necropoli e i ritrovamenti di due fornaci per la ceramica. Secondo altre fonte storiche, la fiera di Santa Maria viene considerata come una delle più importanti della Magna Grecia. Dall’intera Campania e dalla vicina Lucania accorrevano ogni curiosi, accomunati dall’interesse commerciale. Inoltre si racconta che i giudici, all’epoca chiamati “mastri di fiera” e impegnati nelle sentenze di materie civile, prima di insediarsi compivano un rito propiziatorio girando intorno al tempio.