A Giffoni Valle Piana, fino al 1° luglio, festa dei sapori picentini

A Giffoni Valle Piana si cucina, si gioca, si balla e ci si diverte senza soluzione di continuità, fino al 1° luglio. Dopo la kermesse "A tutta pizza", organizzata fino al 26 giugno, "Sport and Food" prosegue dal 27 giugno al 1° luglio dando spazio a sapori e profumi della tradizione culinaria locale con la Festa dei Sapori Picentini, che anche quest’anno ospiterà i migliori chef e ristoratori del territorio che prepareranno le loro specialità con prodotti rigorosamente a km 0.

Chi partecipa

A sfidarsi ai fornelli saranno Vincenzo Forte dell’Antica Pizzeria Dè Rossi di Giffoni Valle Piana, Mario Conte del Ristorante La Spagnola di Salerno, Antonello De Luca del Ristorante Popilia di Giffoni Sei Casali, Pasquale Vitale del Ristorante Pascalò di Vietri sul Mare, Daniela Iacuzzo della Pastaia Verace di San Cipriano Picentino e Domenico Ianniello del Ristorante La Sfera di Baronissi. Festa finale con l'Holy Party, il 1° luglio.

Il programma degli spettacoli

Contest Rap e HipHop il 27 giugno, alle ore 20. Alla stessa ora, esibizioni di Via Toledo il 28 giugno, di Ciro Principe da Made in Sud, il 29, Live 7Bocche il 30 giugno, Holy Fest la festa dei colori il 1° luglio. Area giochi e gonfiabili per i bambini.