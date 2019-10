Tutto pronto per la festa dell'uva ad Oliveto Citra: ecco il programma

Sfilata di carri nel centro storico, visite guidate, stand enogastromici, tanto vino, musica: ecco gli "ingredienti" della storica festa dell'uva, giunta alla 46.esima edizione, ospitata ad Oliveto Citra, sabato 5 e domenica 6 ottobre. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco.

Il programma

Sabato 5 ottobre alle ore 18, Biblioteca Comunale - Piazza Garibaldi apertura della 46.esima Festa dell’Uva “I cassetti della memoria”. Intervengono: Pasquale Popolizio e Marilia Conforti. Ore 19.00 – Piazza Monumento, Stand espositivi delle eccellenze enogastronomiche e agroalimentari del territorio in collaborazione con GAL I sentieri del Buon Vivere. Ore 19: in piazza Garibaldi, Carri Artistici in Vetrina. Alle ore 21, in piazza Monumento, Gusto DiVino – Percorso enogastronomico. Alle ore 21.30, in piazza Garibaldi, spettacolo musicale “DISSONANTHIKA”. Domenica 6 ottobre, alle ore 9.30 in via Ausiana, sfilata dei carri allestiti e dei gruppi folk per le vie cittadini. Alle ore 11, in piazza Europa, raduno dei trattori d’epoca. Alle ore 11.30, presentazione dei carri allestiti e dei gruppi folk. Alle ore 15, terza edizione del circuito dell’Uva - Giochi “Votta Ca Votta - Avvinandoci” in collaborazione con l’Oratorio Don Bosco di Oliveto Citra. Dalle ore 17 alle 20, in piazza Europa, spettacolo con l’esibizione dei gruppi folk partecipanti alla festa, scuole di danza di Oliveto Citra. Premiazione dei Gruppi Folk per le categoria “Costume tradizionale più bello” e “Cestino di prodotti tipici con la migliore ornamentazione”. Alle ore 20.30, in piazza Europa, spettacolo musicale “SETTE BOCCHE”. Alle ore 22.30, momento finale e premiazione in piazza Europa.