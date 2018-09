Festa dell'uva ad Oliveto Citra, il 6 e 7 ottobre

In alto i calici e spazio alle degustazioni ad Oliveto Citra, in occasione della festa dell’uva in programma sabato 6 e domenica 7 ottobre.

Il programma

Il 6 ottobre, alle ore 18, la biblioteca comunale in Piazza Garibaldi ospita la mostra d’arte a cura degli alunni dell’istituto Perito Levi di Eboli. Alle ore 19, Piazza Monumento, comincia “Vini in mostra”, cioè le degustazioni di vini del territorio campano. Alle ore 20, Piazza Garibaldi, Carri Artistici in Vetrina. Alle ore 21, Piazza Monumento Gusto DiVino – Percorso enogastronomico. In Piazza Garibaldi, spettacolo di musica itinerante alle ore 21.30 ed a seguire la seconda edizione del circuito dell’uva con i giochi mai dimenticati.

Il 7 ottobre si comincia alle ore 9.30 in via Ausiana, con la sfilata dei carri allestiti e dei gruppi folk per le vie cittadine. Alle ore 11, in Piazza Europa, raduno trattori d’epoca, poi il saluto dei gruppi folk partecipanti alla festa, che si esibiranno anche dalle ore 17 alle 20, insieme alle scuole di danza di Oliveto Citra. Le premiazioni riguarderanno due categorie: il costume tradizionale più bello e il cestino di prodotti tipici con la migliore decorazione. Dopo la premiazione (ore 20), spettacolo musicale in Piazza Europa alle ore 21 con “Orchestra” Odissea – Musica Folk e liscio.