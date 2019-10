"Dia de la Vita": festa grande il 1° novembre a El Salvador di via Roma

Il Giorno dedicato ai Defunti in Messico incarna una festa tradizionale che permette di esorcizzare la paura della morte, tra risa e scherni. A Salerno, invece, la festa cambia sostanza e si celebra la vita con i cari defunti, al locale messicano e texano El Salvador di via Roma.

La curiosità

"Ricordare i morti, secondo la tradizione messicana, permette loro di tornare in vita per qualche tempo. - spiegano i gestori del locale, i fratelli Umberto e Generoso Russo - Infatti si narra che i defunti desiderino essere ricordati per non essere condannati all'oblio".

L'appuntamento

L'appuntamento con "Dia de La Vita", dunque, è fissato a partire dalle ore 21, il 1° novembre, a El Salvador, tra musica, bevande e squisite specialità texane e messicane, combinate a numerose rappresentazioni caricaturali della morte, per una festa in maschera da ricordare. Peraltro, per gli interessati, non mancherà una truccatrice esperta a disposizione di chi desidera essere parte attiva dell'evento. Tanta curiosità.