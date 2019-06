Festa della zeppola a Giovi: ecco il menù e il programma

A Giovi, località Colle San Bartolomeo, è tutto pronto per la festa della zeppola, in programma per due sere, dalle ore 20.30, il 29 e il 30 giugno. E' possibile gustare anche pizza, panini.

Il programma

Le serate saranno allietate da musica dal vivo. E' previsto un servizio navetta gratuito, con partenza dalla piazza antistante la scuola elementare di Giovi Piegolelle. Organizzazione a cura dell'oratorio San Gabriele e Santa Chiara - Unità Pastorale Santa Croce e San Bartolomeo - San Nicola.