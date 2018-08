Festival degli antichi suoni a Novi Velia: ecco il programma

Da venerdì 31 agosto al 2 settembre, a Novi Velia, è in programma il Festival degli Antichi Suoni. La manifestazione, giunta alla XIX edizione, offre l'opportunità di vedere all'opera vecchi e giovani suonatori di zampogne, ciaramelle, organetti nelle riproposizione delle tarantelle cilentane. Perdendosi tra i vicoli, ci si imbatte in slarghi e cortili allestiti per le degustazioni di prodotti e piatti tipici.

Info utili

Venerdì 31 agosto, l'operatore turistico Dove Vado organizza anche lo spostamento in bus con introduzione alla festa e ai luoghi attraversati, tour lungo le mura dell’Area Archeologica di Paestum (con passeggiata sulla via principale), partecipazione alla festa e ritorno. Il costo è di 20 euro. Per info e prenotazioni, telefonare al numero 3332721900 oppure inviare una e-mail all'indirizzo info@dovevado.org

Gallery