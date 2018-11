Festival del cinema di Salerno: pianista robot, Debora Caprioglio madrina della serata di gala

Dopo le rocambolesche esibizioni degli stunt-man della South Horizon riservate alle scuole, in programma giovedì 29 novembre alle ore 10 al Teatro Augusteo e alle ore 19 in Piazza Amendola, in aggiunta ad Euthalìa, performance di Teatro Danza, il Festival del Cinema di Salerno ospiterà un'altra performance suggestiva: venerdì 30 novembre e sabato 30 dicembre - di mattina anche alle scuole -, sarà presentato Teotronico, il pianista-robot più famoso d’Italia.

La serata di gala

Sabato 1 dicembre, la serata conclusiva sarà presentata da una madrina d'eccezione, l'attrice Debora Caprioglio. Al suo fianco, dalle ore 19.30, ci sarà Gaetano Stella. Alla cerimonia di premiazione saranno presenti tra gli altri Francesco Apolloni, Massimo Bonetti, Eleonora Brown, Pino Calabrese, Melania Dalla Costa, Jenny De Lucci, Carmen Di Marzo, Daniela Giordano, Emanuela Grimaldi, Enrica Guida, Maria Grazia Nazzaro, Daniele Monterosi, Alessandro Pace, Deborah Rinaldi, Andrea Roncato, Giovanni Scifoni, Alessandro Tiberi, Benedetta Valenzano.

I numeri

Centoventi film in concorso, incontri con gli studenti delle scuole, proiezioni, due importanti casting: questo e molto altro nel programma dell’edizione 72 del Festival Internazionale del Cinema di Salerno.



Il tema

“Come ogni anno dedichiamo il Festival a un tema specifico e quest’anno il tema è la resilienza, ossia la capacità di adattarsi ai cambiamenti e il cinema non fa eccezione, in quanto capace di passare dalla celluloide al digitale”, ha riferito l’avvocato e critico cinematografico Tullio Benissone. Il Festival Internazionale del Cinema di Salerno è patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Salerno.