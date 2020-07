Musica e cultura: la tenuta dei Normanni ospita il Festival delle colline mediterranee

Mercoledì 8 luglio, alle ore 20.30, è di scena il secondo appuntamento della rassegna “Festival delle Colline Mediterranee”, nella cornice dell'anfiteatro della Tenuta dei Normanni di Salerno. Al centro della serata il dibattito sul tema "Il futuro dell’Europa e del Mezzogiorno nella sfida tra Usa e Cina", con la giornalista tedesca Regina Krieger (corrispondente dall’Italia di Handelsblatt) che intervisterà Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno, pochi giorni dopo il suo primo compleanno da Arcivescovo Metropolita dell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno.

Gli altri ospiti

Saranno presenti anche Vincenzo Boccia, Past President Confindustria e Andrea Prete, Presidente Confindustria Salerno e C.C.I.A.A. Salerno. In apertura di serata ci sarà l'esibizione degli Strange Clarinet Quartet, chiusura sempre in musica con Michele Megaro. L'ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni: 371 3418949 - 328 7758557