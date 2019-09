Salerno ospita il festival della filantropia: sport, aperipizza, musica

Si svolgerà, nelle due giornate di domenica 29 settembre e martedì 1° ottobre, per la prima volta a Salerno, il Festival della Filantropia. E' promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, con la collaborazione della Fondazione della Comunità Salernitana onlus, in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni, per diffondere la cultura del dono e la conoscenza delle attività filantropiche da parte delle Fondazioni in favore delle comunità.

Il programma

Sono previsti incontri, manifestazioni sportive, dibattiti tematici, percorsi espositivi e due iniziative di raccolta fondi. Il 29 settembre a partire dalle 9.30, lo sport sarà protagonista con l’organizzazione di competizioni rivolte a bambini da 10 a 13 anni in 7 discipline seguite da premiazione finale- Le manifestazioni si svolgeranno presso il Pattinodromo Comunale di Salerno “Tullio d’Aragona”, Lungomare Clemente Tafuri. Sarà allestito in contemporanea un percorso espositivo dei progetti realizzati da Fondazione Carisal, Fondazione di Comunità Salernitana e diverse associazioni del territorio. Nel pomeriggio del 29 settembre, dalle ore 16.30, si svolgerà una passeggiata sportiva nel Centro storico di Salerno “FitWalking San Michele”, organizzata in collaborazione con l’Associazione FitWalking AtleticaArechiSalerno, con punto di partenza e di ritrovo presso la sede della Fondazione Carisal, in Via Bastioni. Al termine, è previsto un ristoro per tutti i partecipanti nel cortile della Fondazione Carisal. Nella seconda giornata del Festival, martedì 1 ottobre 2019, alle ore 16.30 presso la Sala Pier Paolo Pasolini, in via Alfonso Alvarez a Salerno si svolgerà una Tavola rotonda sul tema: “La filantropia istituzionale: quali potenzialità per lo sviluppo della collettività”? Saranno presenti per i saluti istituzionali il Sindaco del Comune di Salerno, Vincenzo Napoli, Presidente Provincia di Salerno, Michele Strianese e l’Arcivescovo Metropolita Arcidiocesi di Salerno Campagna e Acerno Monsignor Andrea Bellandi. Alla tavola rotonda interverranno: Antonia Autuori, Presidente Fondazione della Comunità Salernitana Onlus; Giuseppe Bruno, Presidente Gruppo Cooperativo CGM; Carola Carazzone, Segretario Generale di Assifero e membro del Board di DAFNE; Rosanna Romano, Direttore Generale per le Politiche Culturali e Turismo della Regione Campania; Nino Savastano, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno. La tavola rotonda si concluderà con alcune interessanti testimonianze del territorio e l’intervento conclusivo del Presidente della Fondazione Carisal, Alfonso Cantarella. Moderatore dell’incontro sarà Carmen Incisivo.

Cibo

Al termine dell’incontro, alle 18.30, è previsto un “Aperipizza sociale & musica” presso la sede dell’Istituto Virtuoso di Salerno, in via Lungomare Trieste, con degustazione di pizza, prodotti tipici locali e vini a cura dell’Istituto Alberghiero Virtuoso e con un intrattenimento musicale dell’Orchestra etno popolare dell’ Istituto Alfano I di Salerno.