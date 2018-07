Festival dei nativi d'America a Giovi, dal 20 al 29 luglio

Dieci giorni in tenda e in accampamento ad ascoltare leggende e ad osservare riti, magari fumando il calumet della pace. Holiday Ranch di Giovi, in via Santa Maria del Campo, ospita dal 20 al 29 luglio il festival dei nativi d'America. E' la seconda edizione, una grande festa che attira curiosi e turisti da ogni parte d'Italia. Holiday Ranch di giorno diventa luogo ideale per conoscere da vicino i nativi d'America, immersi nella natura, imparando i loro usi e costumi.

Le attività

Sará possibile, ad esempio, partecipare a laboratori, realizzare acchiappasogni e collane. Si scoprirá la Hoop Dance: il cerchio per gli indiani rappresenta il ciclo della vita e un cerchio può rappresentare un cavallo, una farfalla, un tornado. I cerchi che si intrecciano sono un simbolo di armonia e fanno da preludio alla pace tra i popoli.

Cena e pernottamento

Di sera, spettacolo, danze e canti tradizionali con possibilità di cena e di pernottamento nei tepee indiani. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 3454530974.