Voli, paesaggi mozzafiato e grandi emozioni al "Festival Internazionale delle Mongolfiere"

E’ iniziato ieri il Festival Internazionale delle Mongolfiere a Paestum, in programma fino al 6 ottobre prossimo. Nel villaggio, dove si effettuano sia il volo libero che il volo vincolato, sono stati organizzati anche spazi per l’animazione dei bambini, esibizione di artisti di strada, laboratori didattici indirizzati alle scuole, aree espositive dei prodotti e dell’artigianato locale, giornate dedicate alla scoperta del territorio.

La manifestazione si è attestata tra i cinque festival internazionali della mongolfiera più suggestivi del mondo. Ogni anno l’evento attira migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri, con un trend in continua crescita: le fotografie scattate dalla mongolfiera diventano vere e proprie cartoline che raccontano dall'alto l'area archeologica abbinando la conoscenza del territorio all'emozione del volo. Il Festival delle Mongolfiere, con aerostati provenienti dall'Italia e da numerosi paesi esteri, nelle passate edizioni ha fatto registrare oltre 30mila presenze, ospitando personaggi illustri del settore e campioni nazionali e internazionali, desiderosi di essere in prima fila in questo importante raduno.