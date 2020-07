Festival di Ravello, l'annuncio di De Luca: dedicato al Maestro Morricone

La grande musica di Ravello dedicata al grande Maestro Ennio Morricone, il genio gentile recentemente scomparso. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la conferenza stampa di presentazione della 68esima edizione del Festival. "La kermesse si è caricata di un alto valore simbolico - ha detto - Non era previsto questo evento ma è stato molto bello e significativo che si sia deciso di intitolare questo festival ad Ennio Morricone. Avremo la gioia di ospitare il figlio, la sua orchestra, e daremo un riconoscimento in segno di gratitudine per quello che un grande padre ha dato alla cultura italiana e internazionale e per le emozioni che ci ha regalato".

I dettagli



L'edizione 2020 del Ravello Festival comincerà sabato 25 luglio: si comincia con l'orchestra Roma Sinfinietta diretta dal maestro Andrea Morricone. L'eveto clou, in programma l'1 settembre, sarà il concerto dell'orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Sul podio, per la prima volta a Ravello, il maestro Riccardo Muti, che si esibirà all'auditorium Oscar Niemeyer. In totale, il cartellone offrirà 24 eventi di musica sinfonica, lirica, barocca, jazz. Da non perdere il celebre concerto all'alba, l'11 agosto.