Festival musicale Luci d'Artista, sala gremita per Giovanni Alvino

Gremita, venerdì sera, la Sala San Tommaso del Duomo di Salerno, per l'esibizione di Giovanni Alvino, pianista che ha incantato la folta platea con i brani di Beethoven. Tre, in particolare, i pezzi di difficile esecuzione, proposti con maestria e passione dal giovane talento. Tanti applausi e un bis per Alvino.

Gli appuntamenti

Promettente, dunque, l'inizio del festival musicale Luci d'Artista, promosso dall'associazione culturale Arechi. Dopo il primo successo, il 17 novembre, sempre alle 20.30 come il 21 novembre, il 6 dicembre, il 14 dicembre e il 22 dicembre, la Sala San Tommaso del Duomo ospiterà Raffaele Maisano (pianoforte), Giuseppe Scotto Galletta (clarinetto), Sergio Caggiano (viola). Formeranno il "Trio in Duo" ed eseguiranno musiche di Mozart, Schumann e Brach. Il 21 novembre, Mariateresa Petrosino (voce), Fabio Schiavo al pianoforte e Giuseppe Esposito al sax. Il 6 dicembre, lezione concerto "La musica, l'infanzia, il racconto". Il pianista e relatore sarà Leonardo Acone. Venerdì 14 dicembre, musiche di Bloch, Bruch, Bottesini e Schumann. I brani saranno eseguiti da Marco Cuciniello al contrabasso e da Sabina Mauro al pianoforte. Sabato 22 dicembre, Dora Dorti e Fausto Trucillo formeranno il duo pianistico impegnato nell'esecuzione delle musiche di Mozart e Camille Saint-Saens. L'ingresso costa 7 euro.